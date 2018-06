Debrecen (SID) - Olympiasieger Norwegen hat bei der Handball-EM der Frauen als erstes Team das Halbfinale erreicht. Die Norwegerinnen bezwangen am zweiten Hauptrunden-Spieltag Polen nach einer Aufholjagd mit 26:24 (11:15) und lösten mit 8:0 Punkten in Gruppe I vorzeitig das Ticket für die Vorschlussrunde. Herausragende Akteurin der Skandinavierinnen war Nora Mörk mit elf Toren.

Zuvor hatte Rumänien Spanien überraschend mit 22:20 (9:14) bezwungen. Am späteren Montagabend schlug Dänemark Co-Gastgeber Ungarn 23:20 (11:9) und benötigt damit zum Abschluss am Mittwoch gegen Spanien mindestens ein Unentschieden, um in das Halbfinale einzuziehen.