Neu Delhi (AFP) Wie in einer Schulklasse sitzen die männlichen Rikschafahrer in ihren Bänken und recken eifrig die Hände, wenn sie die Antwort auf Fragen ihrer Lehrer wissen. "Wusstet ihr, dass es ein Vergehen ist, einer Frau hinterher zu pfeifen oder sie anzustarren?", fragt Ausbilderin Namrata Sharan die 150 Fahrer, die in Indiens Haupstadt Neu Delhi an einem neuerdings verpflichtenden Kurs zur Geschlechtergerechtigkeit teilnehmen.

