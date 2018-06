Bagdad (AFP) Seit dem Beginn der Offensive der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im vergangenen Juni sind im Irak etwa 2700 Menschen als vermisst registriert worden. Bei 1660 Vermissten handle es sich um Soldaten, die seit einem Angriff auf einen Stützpunkt nahe Tikrit verschwunden seien, teilte das Menschenrechtsministerium am Montag in der Hauptstadt Bagdad mit. Weitere 487 Menschen würden seit einem Angriff auf ein Gefängnis bei Mossul vermisst. 554 Menschen seien in anderen Gegenden verschwunden.

