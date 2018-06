Genf (dpa) - Mit dem Einbruch des Winters wächst im Osten der Ukraine das Elend der Bevölkerung. Vor allem für Kinder und ältere Menschen habe sich die Lage verschlimmert, warnte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Prinz Said Raad al-Hussein, in Genf. In den von Rebellen kontrollierten Gebieten herrschten "lebensgefährliche Umstände". Die mehr als fünf Millionen Bewohner der Region leiden unter dem Zusammenbruch des Rechtsstaats und Gewalt. Durch die Kämpfe zwischen prorussischen Rebellen und der ukrainischen Armee sind bislang mehr als 4700 Menschen ums Leben gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.