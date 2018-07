Braunschweig (dpa) - Vor etwa 6500 Zuschauern haben Die Fantastischen Vier ihre Jubiläumstour "Rekord" in Braunschweig begonnen. Als alle Zuschauer gebannt auf die rot-erleuchtete Bühne starrten, tauchten die vier Hip-Hop-Musiker plötzlich mitten im Publikum auf. Die Stuttgarter Gruppe war schon immer für Überraschungen gut - in den vergangenen 25 Jahren. Am Abend bewiesen sie, dass sie immer noch Hallen füllen können, auch wenn noch Restkarten für die Tour-Premiere erhältlich waren.

