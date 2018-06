Köln (SID) - Deutschlands Top-Sprinter Marcel Kittel wird bei der Tour Down Under in Australien (17. bis 25. Januar) im kommenden Jahr erstmals im neuen Trikot des Rennstalls Giant-Alpecin an den Start gehen. Das gab das Team am Montag bekannt. Der Thüringer führt das Aufgebot des deutschen WorldTour-Rennstalls an, auch Simon Geschke (Berlin) wurde für den Jahresauftakt nominiert.

"Für mich ist das ein guter Start in die Saison und nach dem Winter-Training meine Form zu finden", sagte Kittel. Auch wenn es bei der 17. Auflage des Rennen nicht viele Gelegenheiten für Sprinter geben werde, will Kittel seine Chancen nutzen und sich sonst in den Dienst des Teams stellen.