Leipzig (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi erhöht im Weihnachtsgeschäft den Druck auf den US-Versandhändler Amazon. Morgen sind auch die Beschäftigten des Logistik-Zentrums in Koblenz zum Streik aufgerufen, teilte Verdi mit. Dann werden zeitgleich sechs Versandzentren in Deutschland bestreikt, insgesamt gibt es neun. Heute legten schon Beschäftigte in Bad Hersfeld in Hessen, Leipzig, Graben in Bayern sowie Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen die Arbeit nieder.

