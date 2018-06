Sydney (dpa) - Bei der Geiselnahme in Sydney sind in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) weitere Geiseln freigekommen. Fernsehsender zeigten Bilder von Polizisten in der Nähe des Cafés, die Menschen in Sicherheit brachten.

