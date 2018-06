New York (AFP) Der unter Missbrauchsvorwürfen stehende US-Fernsehstar Bill Cosby hat die Medien seines Landes zur "neutralen" Berichterstattung aufgefordert. Die "New York Post" berichtete am Wochenende, sie habe am Freitag mit dem 77-Jährigen telefoniert, der sich in seinem Haus in Massachusetts aufhielt. Cosby habe sich nicht zu den Vorwürfen geäußert, sondern gesagt, er erwarte von den "schwarzen Medien" lediglich, dass sie die Standards des Journalismus respektierten. Das bedeute, "neutral" an die Sache heranzugehen.

