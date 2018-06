Washington (AFP) Offenbar derselbe Mann hat am Montag mindestens fünf Menschen in der Nähe der Großstadt Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania erschossen. Die Leichen wurden Medienberichten zufolge in den Vororten Lower Salford, Lansdale und Souderton gefunden. Der mutmaßliche Täter habe sich im rund 50 Kilometer nordwestlich von Philadelphia gelegenen Souderton in einem Haus verbarrikadiert.

