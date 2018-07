New York (AFP) Im Skandal um den verspäteten Rückruf von Fahrzeugen mit defekten Zündschlössern hat der US-Autohersteller General Motors (GM) mittlerweile 42 Todesfälle eingeräumt. Das teilte am Montag der Anwalt Kenneth Feinberg mit, der einen von GM eingerichteten Entschädigungsfonds verwaltet. Insgesamt seien seit August 251 Anträge eingegangen, in denen Schadenersatz wegen tödlicher Unfälle geltend gemacht worden sei. Davon würden derzeit noch 34 Fälle geprüft. Anfänglich hatte der Konzern nur 13 Todesfälle anerkannt.

