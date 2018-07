Hochfilzen (SID) - Die jüngsten Erfolge der deutschen Biathleten haben dem ZDF am Wochenende erneut starke TV-Quoten beschert. 3,63 Millionen Fernsehzuschauer waren am Sonntag dabei, als Simon Schempp im Verfolgungsrennen von Hochfilzen/Österreich den zweiten Platz hinter dem französischen Doppel-Olympiasieger Martin Fourcade erkämpfte. Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 21,9 Prozent. Den höchsten Marktanteil des Sport-Wochenendes erzielte der überraschende Sieg der Frauenstaffel am Samstag mit 27,3 Prozent.

Die Verfolgung der Frauen am Sonntag sahen durchschnittlich 3,21 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag dabei mit 23,9 Prozent sogar noch höher als bei den Männern. Auch am Samstag war Biathlon der Quotengarant: 3,20 Millionen Zuschauer verfolgten das Staffelrennen der Männer und sorgten für einen Marktanteil von 24,3 Prozent.