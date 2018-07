Kairo (AFP) In Ägypten müssen sich 312 Anhänger des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi wegen Brandstiftung vor einem Militärgericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, im August 2013 ein Gerichtsgebäude in der Hafenstadt Ismailija am Suezkanal niedergebrannt zu haben, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte. Bereits am Samstag kamen 438 Anhänger des Muslimbruders Mursi wegen gewalttätiger Ausschreitungen mit Todesopfern im vergangenen Jahr ebenfalls vor ein Militärgericht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.