Sydney (AFP) Australiens Premierminister Tony Abbott hat den Geiselnehmer von Sydney als einen psychisch labilen Extremisten beschrieben. Der 50-Jährige habe eine "lange Vergangenheit" gewalttätiger krimineller Taten und sei zudem "vernarrt" in Extremismus sowie psychisch instabil gewesen, sagte Abbott am Dienstag. Als sich die Geiselnahme vom Montag dann entwickelt habe, habe er versucht, seine Taten mit der "Symbolik des Todeskults" der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) zu verhüllen.

