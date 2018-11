Sydney (AFP) Nach der blutig beendeten Geiselnahme in einem Café im australischen Sydney sucht das Land nach Erklärungen für die erschreckenden Ereignisse. Premierminister Tony Abbott stellte am Dienstag die Frage, wie der 50-jährige Geiselnehmer - laut Medienberichten ein Iraner namens Man Haron Monis - angesichts seiner schillernden kriminellen Vergangenheit auf freiem Fuß sein konnte. Am Tatort gedachten zahlreiche Menschen der Opfer des Verbrechens.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.