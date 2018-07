Mies (SID) - Die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen findet 2018 in Spanien statt. Das gab der Weltverband FIBA am Dienstag bekannt. Die Spanier setzten sich im Bewerbungsverfahren mit 18:5 Stimmen gegen den einzigen Konkurrenten Israel durch und sind erstmals Ausrichter einer Frauen-WM. Im September war bereits die Männer-WM in Spanien ausgespielt worden.