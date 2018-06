Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich von seinem jüngsten Kursrutsch kräftig erholt. Überraschend positive Konjunkturdaten aus der Eurozone und wieder moderate Gewinne an der Wall Street stoppten die in der vergangenen Woche begonnene Talfahrt. Am Ende ging es für den deutschen Leitindex um 2,46 Prozent auf 9563 Punkte nach oben. Der Kurs des Euro gab nach und notierte zuletzt bei 1,2497 US-Dollar.

