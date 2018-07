Berlin (dpa) - Je schärfer die Kritik an der Anti-Islam-Bewegung "Pegida" wird, umso mehr Menschen scheinen sich ihr anzuschließen. In Dresden konnte sie am Montagabend schon 15 000 Menschen mobilisieren - mehr als je zuvor. Und die Politik streitet weiter, was zu tun ist.

