Berlin (AFP) Im festgefahrenen Tarifstreit bei der Deutschen Bahn setzt der Konzern am Mittwoch die Verhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL fort. Das Unternehmen erwarte, dass bei dem Treffen in Berlin "ernsthaft" miteinander gesprochen werde, erklärte eine Sprecherin am Dienstag. Die Deutsche Bahn sei bereit, "über alle Forderungen, Angebote und Positionen" zu sprechen.

