Berlin (AFP) Wegen des milden Winters haben die Deutschen in diesem Jahr deutlich weniger Erdgas verbraucht als 2013. Der Verbrauch sei um rund 14 Prozent zurückgegangen, teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Dienstag in Berlin mit. Hauptgrund sei die deutlich wärmere Witterung in der Heizperiode gewesen, insbesondere im Vergleich zum kalten ersten Halbjahr 2013. Zudem sei weniger Erdgas für die Stromerzeugung genutzt worden und die Produktion in der chemischen Grundstoffindustrie sei zurückgegangen.

