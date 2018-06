Berlin (AFP) Linken-Fraktionschef Gregor Gysi hat zu einem breiten gesellschaftlichen Bündnis gegen die Anti-Islam-Kampagne Pegida aufgerufen. "Es gibt eine gemeinsame Verantwortung aller demokratischen Parteien, der Medien, Kirchen, religiösen Gemeinschaften und Gewerkschaften", sagte Gysi der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag in Berlin. Auch Kultur, Wissenschaft und der Sport seien hier mit in der Pflicht.

