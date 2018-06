Kassel (AFP) Erkrankte Arbeitnehmer müssen für den Anspruch auf Krankengeld frühzeitig die erforderliche ärztliche Bescheinigung einreichen. Versicherte müssen sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf jeden Fall besorgen, bevor die vorausgehende Bescheinigung abgelaufen ist, wie am Dienstag das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel bekräftigte. Dies gilt auch, wenn eine Bescheinigung am Wochenende ausläuft, wenn die Praxis geschlossen hat oder ein Arzt falsch beraten hat (Az.: B 1 KR 31/14 R; B 1 KR 25/14 R; B 1 KR 19/14 R).

