Karlsruhe (AFP) Die rechtsextreme NPD ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit einer Klage gegen Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) wegen kritischer Äußerungen im Thüringer Landtagswahlkampf gescheitert. Zwar dürften "Staatsorgane als solche" nicht zu Gunsten oder Lasten einer Partei "Partei ergreifen", sie dürften aber außerhalb ihrer amtlichen Funktion durchaus weiter am politischen Meinungskampf teilnehmen, entschied das Gericht in einem am Dienstag verkündeten Urteil. Schwesig hatte während des Wahlkampfs in Thüringen einer Zeitung gesagt: "Ziel Nummer eins muss sein, dass die NPD nicht in den Landtag kommt".

