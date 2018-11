Wiesbaden (AFP) Im vergangenen Jahr sind rund 26.600 verbeamtete Lehrer in den Ruhestand gegangen - das war ein neuer Höchststand, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Seit Beginn der statistischen Erfassung 1993 seien noch nie so viele verbeamtete Lehrer binnen eines Jahres pensioniert worden. Im Vergleich zu 2012 wuchs die Zahl demnach um neun Prozent.

