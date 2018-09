Paris (AFP) Dank der erneuerbaren Energien, aber auch wegen der Wirtschaftskrise, haben die großen Stromproduzenten in Europa ihren Ausstoß an umweltschädlichem Kohlendioxid (CO2) im vergangenen Jahr verringern können. Die Stromproduktion von 20 großen Energiekonzernen in Europa ging im Jahr 2013 um 2,5 Prozent zurück, während zugleich der Ausstoß des Treibhausgases CO2 um 7,6 Prozent zurückging, wie eine am Dienstag in Paris veröffentlichte Untersuchung der Kanzlei PricewaterhouseCoopers (PwC) ergab. Der größte CO2-Ausstoß kam demnach vom deutschen Stromkonzern RWE.

