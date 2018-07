Berlin (AFP) Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat vor einer Gefahr durch Pestizide in den Nadeln von Weihnachtsbäumen gewarnt. Bei einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung von 15 Nadelbäumen aus Bau- und Gartenmärkten in mehreren Regionen Deutschlands fielen dem vom BUND beauftragten Labor in acht Fällen Rückstände von Unkrautvernichtungsmitteln auf. In sieben Bäumen seien entweder Glyphosat oder Prosulfocarb nachgewiesen worden, in einem Fall eine Kombination beider Herbizide.

