Düsseldorf (AFP) Viele Beschäftigte in Deutschland haben sich in diesem Jahr über ein Gehaltsplus freuen können. In den meisten Branchen sind die Tarife 2014 zwischen zwei und vier Prozent gestiegen, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Für das kommende Jahr legen die Gehälter in länger laufenden Abschlüssen laut WSI zwischen 1,0 und 3,3 Prozent zu.

