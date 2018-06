Berlin (AFP) Die Unionsparteien können zum Jahresende in der Wählergunst punkten. Im am Dienstag veröffentlichten aktuellen "stern-RTL-Wahltrend" des Instituts Forsa legte die CDU/CSU um zwei Punkte auf 43 Prozent zu. Die AfD sackte um einen Punkt auf fünf Prozent ab. Ihr Einzug in den Bundestag wäre damit ungewiss, falls am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre.

