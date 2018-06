Kampala (AFP) Etwa tausend ehemalige Rebellenkämpfer aus der Demokratischen Republik Kongo sind am Dienstag aus einem Lager in Uganda ausgebrochen. Sie flüchteten sie in dem Augenblick, als Soldaten sie in ihre Heimat bringen sollten, teilte die ugandische Armee mit. Demnach fürchteten die Ex-Rebellen der Gruppe M23 in der Demokratischen Republik Kongo um ihre Sicherheit. Es sei eine Fahndung eingeleitet worden, sagte Armeesprecher Paddy Ankunda

