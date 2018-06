Omsk (SID) - Eishockey-Nationalspieler Felix Schütz (27) ist nach Informationen der Eishockey-News von Admiral Wladiwostok zu Awangard Omsk nach Sibirien gewechselt. Im Tausch wechselt der schwedische Stürmer und 229-malige NHL-Crack Tom Wandell (27) nach Wladiwostok.

Schütz war in dieser Saison in 15 Spielen dreifacher Torschütze und verbuchte außerdem vier Assists. Awangards Geschäftsführer Wictor Schalajew kommentierte die Verpflichtung des Deutschen: "Wir brauchen einen kreativen Stürmer, der effektiv arbeiten kann. Schütz ist in der Lage, Tore zu erzielen und mit seinen Pässen Mitspieler zu finden. Das spielt in den Play-offs oftmals die entscheidende Rolle."