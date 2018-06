Straßburg (AFP) Der Generalsekretär des Europarats, Thorbjörn Jagland, hat den Taliban-Anschlag auf eine Schule in Pakistan als "abscheuliche Tat" verurteilt. Die Welt blicke "voller Horror" auf dieses Attentat, erklärte der Norweger am Dienstag. Zugleich appellierte Jagland an das pakistanische Volk, die Hoffnung nicht aufzugeben, welche die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai geweckt habe. "Unser Kampf gegen dieses sinnlosen Terrorismus muss und wird weitergehen."

