Straßburg (AFP) Der Generalsekretär des Europarats, Thorbjörn Jagland, hat sich "sehr besorgt" über die Protestaktionen der islamfeindlichen Gruppierung Pegida geäußert. Ähnliche Tendenzen gebe es nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, sagte der Norweger am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Beunruhigend sei, dass solche Proteste immer zu Reaktionen anderer radikaler Gruppen führten. "Beide Seiten stacheln sich so gegenseitig an, das führt zu immer mehr Gewalt.

