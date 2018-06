Chicago (SID) - Rookie Kasim Edebali und seine New Orleans Saints haben in der amerikanischen Profi-Footballliga NFL einen wichtigen Sieg im Kampf um die Teilnahme an den Wildcard-Play-offs errungen. Bei den Chicago Bears siegte das Team des gebürtigen Hamburgers mit 31:15 und setzte sich trotz der Bilanz von nur sechs Siegen aus 14 Spielen an die Spitze der NFC South.