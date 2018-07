Stuttgart (SID) - Fußball-Drittligist Stuttgarter Kickers muss etwa sechs Monate auf Top-Torjäger Elia Soriano verzichten. Der 25-Jährige erlitt beim Auswärtssieg gegen Jahn Regensburg (2:0) einen Kreuzbandriss im linken Knie und wird möglicherweise in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Das ergab eine Untersuchung am Dienstag in Augsburg. Soriano ist mit sieben Treffern der bislang erfolgreichste Spieler der Kickers.

"Das ist natürlich ganz bitter für uns, doch ich kann es nicht ändern. Elia war in einer hervorragenden Verfassung, doch jetzt sind alle Spieler gefordert, diese Lücke zu schließen", sagte Trainer Horst Steffen die Diagnose. Auch Soriano sprach von einem "denkbar schlechten Zeitpunkt, weil ich persönlich richtig gut drauf war".