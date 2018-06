Köln (SID) - Der Karlsruher SC hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga erstmals seit mehr als zwei Monaten verloren. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski unterlag zum Auftakt der Rückrunde bei Union Berlin mit 0:2 (0:1). Nach zuvor acht Spielen ohne Niederlage liegt der KSC mit 30 Zählern damit weiter deutlich hinter Tabellenführer FC Ingolstadt (36). Die Berliner kletterten durch den dritten Sieg in den letzten vier Spielen ins Tabellenmittelfeld.

Christopher Quiring (2.) brachte Berlin früh in Führung und nutzte dabei einen unglücklichen Ausrutscher von KSC-Verteidiger Jan Mauersberger, der die Defensive der Gäste entblößt hatte. Stürmer Sebastian Polter (72.) erhöhte per Kopf auf 2:0.

Vor 17.084 Zuschauern spielte die frühe Führung den Gastgebern in die Karten. Karlsruhe ließ den Ball in der Folge zwar laufen, Union stand defensiv jedoch sicher und war bei Kontern auch die gefährlichere Mannschaft. So scheiterte Steven Skrzybski (8.) nur sechs Minuten nach der Führung am Pfosten.

In einem ansehnlichen Spiel kam Karlsruhe erst nach 26 Minuten zu einer Großchance, Rouwen Hennings vertändelte den Ball jedoch sieben Meter vor dem Tor freistehend. Auch nach der Pause hatte Karlsruhe deutlich mehr Ballbesitz, doch Union demonstrierte gnadenlose Effektivität. Polter setzte eine Maßflanke per Kopf ins linke untere Eck.

Beste Spieler bei Union waren Toni Leistner und Polter, bei Karlsruhe überzeugten Jonas Meffert und Manuel Torres.