London (AFP) Im Kampf gegen moderne Sklaverei hat die britische Polizei bei einer Razzia drei Verdächtige festgenommen und 20 osteuropäische Arbeiter befreit. In einem Fabrikgebäude in nordwestenglischen Manchester mussten die Arbeiter Bilder und Bilderrahmen für bekannte Anbieter herstellen - für 25 Pfund (31 Euro) je 80-Stunden-Woche, wie die Polizei am Montagabend mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.