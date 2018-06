Tokio (AFP) McDonald's verkauft in Japan derzeit nur kleine Portionen Pommes Frites. Das Unternehmen sehe sich dazu gezwungen, weil es wegen eines Bummelstreiks von Hafenarbeitern an der US-Westküste nicht genug Kartoffeln geliefert bekomme, erklärte McDonald's am Dienstag in Japan. Zwar seien tausend Tonnen auf dem Luftweg und weitere 1600 Tonnen aus anderen Häfen angefordert worden, "doch das reicht nicht aus, um die normale Versorgung sicherzustellen", sagte ein Sprecher AFP.

