Missoula (dpa) - Knapp acht Monate nach den tödlichen Schüssen auf den deutschen Austauschschüler Diren im US-Staat Montana geht der Gerichtsprozess in die Endphase. In der Stadt Missoula hielten Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Schlussplädoyers. Danach wollten sich die zwölf Geschworenen zurückziehen, um ein Urteil zu fällen, das innerhalb weniger Stunden oder erst in einigen Tagen kommen könnte. Diren war von einem Hausbesitzer erschossen worden, nachdem er nachts in dessen Garage eingedrungen war. Die Verteidigung des Angeklagten spricht von Notwehr.

