Seoul (AFP) Nordkorea will die CIA-Foltermethoden auf die Tagesordnung des UN-Sicherheitsrates heben. Nach den Erkenntnissen des US-Senatsberichts müsse das mächtige UN-Gremium eine Kommission einsetzen, um weiter zu ermitteln und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, forderte Nordkorea am Montag in einem Brief an die tschadische Ratspräsidentschaft. Nordkoreas UN-Botschafter Ja Song Nam warf der CIA "mittelalterliche Folterverbrechen" und die "schwersten Menschenrechtsverletzungen in der Welt" vor.

