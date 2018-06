Belfast (dpa) - Ein Passagierflugzeug mit 80 Menschen an Bord ist einem Bericht der BBC zufolge nach einem Brand am Triebwerk sicher in Belfast gelandet. Die 76 Passagiere und 4 Crewmitglieder hätten die Maschine der Gesellschaft Flybe unverletzt verlassen, berichtete der Sender. Flybe habe den Zwischenfall bestätigt. Das Feuer sei noch vor der Landung gelöscht worden, teilte die Gesellschaft demnach mit. Es habe keine Gefahr bestanden. Das Flugzeug aus Glasgow war auf den internationalen Flughafen von Belfast umgeleitet worden.

