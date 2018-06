Peshawar (AFP) Eine Gruppe radikalislamischer Taliban hat am Dienstag eine Schule im Nordwesten Pakistans angegriffen: Mindestens drei Schüler wurden getötet und weitere 35 Menschen weitere verletzt, wie Ärzte und die Polizei mitteilten. Fünf oder sechs Extremisten in Armeeuniform hätten die öffentliche, vom Militär betriebene Schule in Peshawar attackiert, verlautete aus Militärkreisen. Die Schule sei inzwischen abgeriegelt und nach den Angreifern werde gefahndet.

