Bukarest (AFP) Die Regierung in Bukarest hat nach den Anschuldigungen im Zusammenhang mit geheimen CIA-Gefängnissen in Rumänien Ermittlungen angekündigt. Die Regierung sei bereit, "die Vorwürfe aufzuklären", teilte das Außenministerium am Dienstag mit. Ermittlungen seien bereits eingeleitet worden. Es lägen aber bislang keinerlei Beweise für die Existenz solcher Gefängnisse vor, erklärte das Ministerium.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.