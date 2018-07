Köln (SID) - Beim Auftakt zur englischen Woche in der Fußball-Bundesliga kommt es zum Kellerduell zwischen den Traditionsklubs Hamburger SV und VfB Stuttgart. Schlusslicht Stuttgart könnte mit einem Sieg nach Punkten mit dem HSV gleichziehen. Anpfiff ist um 20.00 Uhr. Zeitgleich erwartet Herbstmeister Bayern München den SC Freiburg, Hannover 96 den FC Augsburg und der 1. FC Köln den FSV Mainz 05.

In der 2. Fußball-Bundesliga will der Karlsruher SC zum Rückrundenauftakt seinen Aufstiegsplatz festigen. Der Tabellenzweite tritt ab 17.30 Uhr bei Union Berlin an. Außerdem trifft Bundesliga-Absteiger Eintracht Braunschweig auf Fortuna Düsseldorf, die SpVgg Greuther Fürth bekommt es mit dem VfL Bochum und der FSV Frankfurt mit dem 1. FC Heidenheim zu tun.

Im vorletzten Hauptrundenspiel der Handball-EM geht es für die in der zweiten Gruppenphase noch sieglosen deutschen Frauen ab 20.15 Uhr gegen Frankreich. Da das Halbfinale nicht mehr erreichbar ist, soll zur Verbesserung der Ausgangslage für die WM-Qualifikation zumindest noch Platz elf her. Dafür muss zumindest eine der beiden ausstehenden Partien gewonnen werden.