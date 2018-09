Peshawar (AFP) Bei einem Taliban-Angriff auf eine Schule im Nordwesten Pakistans sind am Dienstag mindestens 20 Menschen getötet worden, die meisten davon Schüler. 36 weitere seien bei dem Angriff der radikalislamischen Rebellengruppe verletzt worden, teilten Vertreter der Behörden in der Stadt Peshawar mit. Mindestens fünf Angreifer in Armeeuniformen waren in die vom Militär betriebene Schule in der Stadt nahe der Grenze zu Afghanistan gestürmt, hatten das Feuer auf die Schüler eröffnet und Sprengsätze gezündet.

