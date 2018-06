Berlin (AFP) Angesichts erneuter Bedenken in Brüssel gegenüber den deutschen Maut-Plänen erwartet die SPD eine weitere Überarbeitung des Konzepts. Er gehe davon aus, dass es an dem Gesetzentwurf "weitere Änderungen geben wird", sagte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestages, Martin Burkert (SPD), der Zeitung "Die Welt" vom Dienstag. Es bewahrheite sich, dass die Vereinbarkeit der Mautpläne mit EU-Recht "die größte Herausforderung" sei. Er habe Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) daher zu einem Gespräch in den Verkehrsausschuss eingeladen, sagte Burkert.

