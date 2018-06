Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den Angriff auf eine Schule in Pakistan mit mindestens 130 Toten mit scharfen Worten verurteilt. "Indem sie bei dieser abscheulichen Attacke Schüler und Lehrer zur Zielscheibe gemacht haben, haben die Terroristen erneut gezeigt, wie verdorben sie sind", erklärte Obama am Dienstag in Washington. Der Präsident bekräftigte die Unterstützung der USA für die pakistanische Regierung im Kampf gegen den Terrorismus.

