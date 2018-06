Los Angeles (AFP) Porno-Darsteller in Los Angeles müssen beim Dreh weiter Kondome tragen. Dies entschied ein Berufungsgericht im US-Bundesstaat Kalifornien am Montag (Ortszeit) und bestätigte damit eine als Measure B bekannte Entscheidung eines kalifornischen Gerichts vom November 2012. Branchenvertreter hatten dagegen geklagt, weil sie in der Kondom-Pflicht eine Einschränkung des ersten Verfassungszusatzes der freien Meinungsäußerung sahen.

