Miami (AFP) 73 Tage, zwei Stunden und 34 Minuten: So lange hielten es zwei US-Forscher in einer Unterwasserbehausung im US-Bundesstaat Florida aus. Am Montag (Ortszeit) tauchten Bruce Cantrell und Jessica Fain wieder aus der Lagune Key Largo auf und dürfen sich jetzt Weltrekordler nennen. Sie entthronten ihren Landsmann Richard Presley, der 1992 insgesamt 69 Tage unter Wasser verbracht hatte. Mit ihrer Aktion in acht Metern Tiefe wollten die 25-jährige Fain und der 63-jährige Cantrell für den Schutz der Ozeane werben, wie ihre Hochschule auf ihrer Website mitteilte.

