Sydney (AFP) Nach dem Geiseldrama in einem Café in Sydney sind in der australischen Metropole die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden. Mehrere hundert zusätzliche Polizisten hielten sich am Mittwoch auf den Straßen der Stadt auf, besonders an öffentlichen Plätzen und im Nahverkehr. Einsatzleiter Michael Fuller sagte dazu, es gehe darum, dass die Bevölkerung sich in diesen "schwierigen Zeiten" sicher fühle und die Polizei in der Nähe wisse.

