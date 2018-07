Hamburg (AFP) Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) will den Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung zurückdrängen. "Das Thema hat bei mir allerhöchste Priorität", sagte Schmidt der Wochenzeitung "Die Zeit" laut Vorabbericht vom Mittwoch. Die Verwendung von Antibiotika müsse "sowohl in der Humanmedizin als auch in der Tiermedizin" auf den Prüfstand. In beiden Fachgebieten gebe es ebenso wie in der Gesellschaft insgesamt eine gewisse "Sorglosigkeit" im Umgang mit den Medikamenten. Ein übermäßiger Einsatz von Antibiotika fördert die Widerstandsfähigkeit von Bakterien gegen die Arzneien.

